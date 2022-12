Milan nei guai, UFFICIALE: rottura del crociato e stagione finita

Un bruttissimo infortunio rovina i piani del Milan sul calciomercato: il giocatore deve operarsi, arriva l’annuncio ufficiale del club

Il Milan è sempre attivo sul calciomercato. La squadra di Stefano Pioli tornerà in campo mercoledì 4 gennaio a partire dalle ore 12:30, per affrontare faccia a faccia la Salernitana targata Davide Nicola.

Due giorni prima aprirà i battenti la campagna acquisti invernale, di conseguenza la dirigenza capitanata da Paolo Maldini e Frederic Massara sta studiando in maniera più in profondità – approfittando della pausa per il Mondiale – le prossime mosse da compiere in ambito di trattative. Nello specifico, c’è la volontà di rinforzare il reparto offensivo. In futuro ci sarà bisogno di un nuovo centravanti, considerando che Zlatan Ibrahimovic è ormai prossimo al ritiro e Olivier Giroud va per i 37 anni. Il francese continua a fare la differenza anche nella prestigiosa competizione qatariota, ma più si andrà avanti più la carta d’indentità peserà sull’ecosistema milanista. È bene iniziare già a guardarsi attorno, cercando validi sostituti. In tal senso, piace parecchio il profilo di Armando Broja, giovane attaccante classe 2001 (21 anni compiuti lo scorso 10 settembre) di proprietà del Chelsea. Su tale fronte, però, giungono pessime notizie, che complicano notevolmente i piani del club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, UFFICIALE la rottura del crociato per Broja: stagione già finita

Il gioiello albanese, infatti, ha subito un grave infortunio al ginocchio nel corso del primo tempo dell’amichevole disputata domenica scorsa contro l’Aston Villa. Il verdetto degli esami strumentali è inequivocabile: rottura del crociato anteriore e stagione già finita.

Lo rende noto la società londinese tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, nel quale specifica che “sarà necessario un intervento chirurgico. Dopo l’operazione, Broja lavorerà a stretto contatto con lo staff medico del club durante la sua riabilitazione“. Non ci voleva davvero: ora il ‘Diavolo’ dovrà rivedere in parte la strategia inerente al mercato, andando a caccia di altre pedine potenzialmente idonee alla causa rossonera.