Eterno confronto tra Messi e Maradona: la sentenza finale

L’eterno confronto tra Maradona e Messi trova una sentenza finale dal noto telecronista Hugo Morales che dice la sua

Lionel Messi trascina l’Argentina in finale nel Mondiale in Qatar. La ‘Seleccion’ ieri sera ha sconfitto nettamente la Croazia per 3-0, con il numero dieci grande protagonista con un gol e un assist, e la doppietta di Julian Alvarez, sempre più importante per la Nazionale di Scaloni.

Gli argentini sognano cantando il coro su Maradona, Messi e la conquista del Mondiale. Proprio l’eterno confronto tra Maradona e Messi continua a essere uno degli argomenti principali nel mondo del calcio. Il telecronista Victor Hugo Morales dà una risposta a questo quesito irrisolto.

Argentina, Hugo Morales spiega: “Maradona è Dio, Messi il Messia”

Messi approda in finale da capocannoniere al pari di Mbappe (che giocherà questa sera). Il numero dieci vuole portare l’Argentina in testa al mondo come fece Diego Armando Maradona nell’86.

Sull’eterno confronto tra Messi e Maradona arriva la risposta del telecronista e scrittore Victor Hugo Morales, che in diretta ai microfoni di Calciomercato.it e Tv Play spiega: “Sappiamo cosa significa Maradona per il calcio per tutti noi. Messi però mi emoziona moltissimo, è la continuazione di Diego. Lionel è una benedizione di Dio per il calcio argentino avere avuto questi due giocatori. Maradona è dio e Messi è Gesù, il Messia. Intorno a Messi giocano gli apostoli”.