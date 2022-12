Pioli lo sacrifica, così l’attaccante arriva gratis

Stefano Pioli è pronto alla trattativa per il prossimo mercato estivo. Pronto un sacrificio importante in casa Milan

Stefano Pioli ha non poche preoccupazioni in vista del prossimo anno. Una su tutte è sicuramente quella che riguarda Leao e la sua possibile partenza da Milano, con mezza Europa pronta a sferrare l’attacco decisivo.

Nonostante tutto il tecnico non perde di vista gli obiettivi di giugno e sarebbe pronto a intavolare una trattativa, a costo di lasciar partire uno dei suoi ragazzi. I problemi in attacco non sono pochi per Pioli e il tecnico non ha intenzione di ritrovarsi con le spalle scoperte per la prossima stagione.

Milan su Openda, scambio in vista

Il Milan ha messo gli occhi su Openda, attaccante ventiduenne del Lens con 8 gol all’attivo in questa stagione. La punta belga, che ha partecipato al Mondiale con soli 12 minuti all’attivo, è valutata circa 20 milioni e Pioli avrebbe tutta l’intenzione di proporre il cartellino di Alexis Jesse Saelemaekers in cambio.

Belga anch’egli, Saelemaekers può contare su 2 gol e 1 assist nelle 9 partite disputate in questa stagione, tuttavia il suo rendimento è leggermente calato da dicembre di un anno fa e Pioli potrebbe sacrificarlo senza grossi problemi. La differenza di valutazione tra i due calciatori è minima, pertanto il Milan dovrebbe riuscire a strappare l’attaccante senza effettuare esborsi economici. D’altro canto al Lens potrebbe fare comodo un esterno e per giugno non è escluso che si possa andare a dama. I francesi chiedono circa 20 milioni per il cartellino del ragazzo, cifra che il Milan ha assegnato alla valutazione di Saelemaekers. Openda ha subito una grande impennata per quanto riguarda il rendimento da gennaio 2022 e sarebbe il profilo adatto per il progetto Milan portato avanti da Maldini. Al fianco di giocatori esperti e sotto la guida di Pioli, infatti, Openda potrebbe crescere molto.