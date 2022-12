Inter e Juve furiose: lo prende Mourinho gratis

La Roma è pronta a mettere a segno un grande colpo a zero: sorpasso giallorosso, Juventus e Inter finiscono al tappeto

Poco più di venti giorni e la Serie A tornerà in campo per riprendere il suo cammino, dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali in Qatar. In tal senso, le big del nostro calcio stanno già pianificando le prossime mosse per la sessione invernale di calciomercato.

La Roma si prepara alla sfida con il Bologna e nel frattempo è attenta su quelle che saranno le occasioni dimercato da cogliere tra gennaio e giugno. E Josè Mourinho ha ben chiaro cosa fare per rimpolpare una rosa che, in più di un’occasione, ha mostrato limiti importanti. Il settimo posto non può bastare, l’ingresso alla prossima Champions League è a sole tre lunghezze: in vista dell’estate un nome su tutti sta monopolizzando l’attenzione in casa giallorossa. L’occasione ghiotta può quindi arrivare dalla Bundesliga, dove Raphael Guerreiro rimane in scadenza il prossimo 30 giugno con il Borussia Dortmund. Il forte terzino portoghese, protagonista con 4 presenze, 1 gol e 2 assist nella recente rassegna Mondiale, piace a mezza Europa.

Guerreiro in Serie A: Mourinho anticipa tutti

28 anni, viene ritenuto da tempo un possibile colpo gratis per Inter e Juventus: i nerazzurri cercano un fluidificante che rimpiazzi il partente Gosens mentre la Juventus saluterà Alex Sandro e cerca un erede di livello internazionale.

La Roma potrebbe quindi convincere grazie a Pinto e soprattutto Mourinho il forte terzino che, ormai da tempo, ha deciso di non rinnovare con il Borussia Dortmund e si guarda intorno a caccia di un contratto importante. Con i gialloneri ha ottenuto 20 apparizioni tra Bundesliga e coppe, con 3 gol e 3 assist vincenti fino ad ora.