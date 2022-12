Luis Alberto dice addio alla Serie A: l’ex Real alla Lazio

La Lazio è pronta a mettere a segno un grande colpo per il mese di gennaio: ecco lo scambio per l’ex Real Madrid

Saranno settimane intense, di lavoro e pianificazione in vista dell’imminente sessione invernale di calciomercato. Un gennaio ricco di impegni per la Lazio che esordirà nel 2023 in casa del Lecce, per provare a salire la classifica da qui a fine stagione.

La squadra di Maurizio Sarri potrebbe dire addio già nelle prime settimane di gennaio a Luis Alberto. Lo spagnolo è ormai da mesi dato per partente, alle giuste condizioni, che potrebbero verificarsi già ad inizio 2023. L’ipotesi Siviglia può prendere corpo ed i motivi sono ben chiari. Secondo ‘Relevo.com’, infatti, il club spagnolo sta vivendo momenti di tensione: il ds Monchi e Isco avrebbero avuto una accesa discussione dalla quale sarebbe scaturito come l’ex Real Madrid sia a Siviglia solo per la volontà di Lopetegui (poi esonerato) e non per quella di Monchi. Il giocatore non avrebbe escluso un addio già nel mese di gennaio.

Isco-Lazio, si può con lo scambio

Viste anche le prestazioni al di sotto delle aspettative collezionate fino a questo momento, che hanno scontentato il Siviglia. Lo stesso Sampaoli non è riuscito in alcuna posizione a far rendere Isco per il quale, adesso, potrebbero aprirsi le porte della Serie A.

Il Siviglia guarda con interesse proprio al profilo di Luis Alberto. L’ipotesi scambio con Isco potrebbe quindi infiammarsi nelle prossime settimane. L’ex Real Madrid alla corte di Sarri, dopo aver collezionato 19 presenze con 1 gol e 3 assist in 1265′, può tramutarsi in una pista concreta. L’addio di Luis Alberto, accostato a Milan, Juventus e Inter negli ultimi mesi, pare avvicinarsi a piccoli passi in vista di gennaio.