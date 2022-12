Spalletti ci rinuncia: assalto Milan al post Bennacer

Il centrocampista rossonero potrebbe lasciare il club, numerose le possibili destinazioni al momento; intanto il Napoli apre alla cessione del sostituto

Ismael Bennacer è uno dei centrocampisti più preziosi di cui dispone il Milan al momento, complice il grande slancio avuto nel corso delle ultime due stagioni sotto la guida del tecnico Pioli.

Per questo motivo dietro di lui si è creata inevitabilmente una lunga fila di pretendenti che si rifanno soprattutto alla Premier League, meta principale di una sua eventuale cessione. Maldini aprirebbe le porte partendo da una base di 50 milioni di euro, senza sconti. Sempre che, però, il mercato offra le dovute alternative per poter procedere ad un acquisto forzato come suo sostituto.

Demme tra Milan e Salernitana in caso di addio di Bennacer

L’alternativa principale sarebbe rappresentata da Diego Demme, attualmente sotto contratto con il Napoli. Il calciatore sarebbe diventato uno degli obiettivi principali dell’ambiziosa Salernitana, ma al momento ci sarebbe il forte ostacolo ingaggio a limitare le chance della formazione campana sulla concretizzazione dell’operazione di prestito.

Il Milan potrebbe dunque affondare il colpo sulla gentile concessione del tecnico Spalletti che, a quanto pare, non vuole far rientrare Demme all’interno del suo progetto tecnico per il prossimo futuro.