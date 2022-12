Il Milan ha già l’erede di Leao: 40 milioni in Serie A

Il Milan avrebbe individuato un possibile erede di Rafael Leao in Serie A, nel caso l’esterno portoghese dovesse lasciare il club rossonero

Rafael Leao dice addio al sogno Mondiale. Il Portogallo si è dovuto arrendere alla rete di En–Nesyri, che ha consentito al Marocco di raggiungere l’inaspettato traguardo semifinale. Ora un po’ di riposo, dopodiché l’attaccante portoghese tornerà a disposizione di mister Stefano Pioli.

E non solo, perché riprenderanno anche i dialoghi in chiave rinnovo. Il contratto del classe ’99, come noto, è in scadenza giugno 2024. L’ex Lille resterà a Milano? Impossibile dirlo con certezza adesso. La permanenza, ad oggi, è in dubbio, nonostante alcuni segnali positivi da parte dell’esterno. È una situazione che andrà monitorata molto attentamente nelle prossime settimane, perché le problematiche da risolvere non mancano affatto. Principalmente dal punto di vista economico, col club di Via Aldo Rossi che non vorrebbe andare oltre i 7 milioni di stipendio più o meno. Di fronte a questo scenario alquanto dubbioso (tenendo conto anche dei vari corteggiamenti da parte dei top club), il Milan deve necessariamente cautelarsi. Tant’è che Maldini e Massara avrebbero già individuato un potenziale erede in Serie A.

Calciomercato Milan, Lookman sostituto Leao: 40 milioni

Si tratta di Ademola Lookman, calciatore di proprietà dell’Atalanta targata Gasperini. Dal suo approdo in quel di Bergamo lo scorso 4 agosto, l’ex Leicester ha stupito tutti a suon di ottime prestazioni e gol.

Attualmente è a quota sette reti e due assist in quindici partite totali disputate in campionato. Numeri che attestano le sue qualità fuori dal comune e stuzzicano la fantasia del Milan. Il prezzo è salito in questi mesi e ora si attesta intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra sicuramente non da poco, ma fattibile nel caso Leao dovesse partire.