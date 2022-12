Super Mondiale, Pioli si sbilancia: addio Milan

Svolta improvvisa quella che riguarda il calciomercato invernale del Milan: sarà addio, cambia tutto per Pioli

La seconda fase per la preparazione atletica in vista del ritorno in campo del Milan partirà domani, fino al 20 dicembre, e si svolgerà negli Emirati Arabi a Dubai. Il ‘Diavolo’ vuole tornare a correre, cercando di recuperare gli otto punti di ritardo dal Napoli capolista.

Ed è per questo che la dirigenza rossonera è già al lavoro per regalare a Stefano Pioli i colpi giusto per rinforzare la squadra, durante il calciomercato invernale, in vista della seconda parte della stagione. In attesa di scendere in campo per le amichevoli contro Arsenal e Liverpool, un nome che ha monopolizzato l’attenzione della società meneghina pare sempre più vicino a sfumare per il mese di gennaio. L’esterno e trequartista marocchino, Hakim Ziyech, è stato uno dei sogni nemmeno troppo nascosti di Paolo Maldini la scorsa estate. Il talento di proprietà del Chelsea, dal quale si separerà molto probabilmente tra gennaio e giugno. Dai ‘Blues’ sono arrivati segnali di apertura anche al prestito ricercato dal Milan ma il grande Mondiale disputato in Qatar ha fatto alzare le pretese contrattuali del calciatore che chiederebbe a Maldini e Massara uno stipendio da almeno 8 milioni a stagione.

Ziyech-Milan, svolta inaspettata

Cifre decisamente fuori portata per la società di via Aldo Rossi. Lo stesso Pioli, tuttavia, secondo quanto viene riferito da ‘La Gazzett dello Sport’, sarebbe convinto che la squadra è già forte e competitiva così com’è per tentare la rimonta scudetto sul Napoli.

La pista che porta al marocchino è destinata, in tempi brevi, a raffreddarsi definitivamente. Ziyech, in Qatar, ha fino ad ora segnato 1 gol e firmato 1 assist nelle 4 presenze collezionate con il Marocco ed il suo futuro sarà sicuramente lontano dalla squadra di Graham Potter che ha intenzione, tra gennaio e giugno, di fare scelte diverse per l’attacco del Chelsea. Ma Ziyech probabilmente non approderà a Milanello: dopo un lungo tira e milla, il Milan è pronto a rinunciarvi.