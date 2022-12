Luis Enrique e il possibile ritorno in Serie A: che cosa succede

Dopo l’addio come Ct della Spagna, Luis Enrique vorrebbe tornare protagonista con un top club d’Europa: suggestione Serie A

La delusione Mondiale è stata enorme per l’ormai ex Ct della Spagna, Luis Enrique, che già sembra proiettato in ottica futura per scegliere la migliore destinazione per un club. Lo stesso allenatore spagnolo potrebbe così pensare al suo ritorno in Serie A dopo l’esperienza non troppo esaltante alla guida della Roma.

Una voglia di tornare alla carica con una nuova avventura davvero suggestiva: Luis Enrique non vede l’ora di rimettersi al lavoro. Il giornalista Ekrem Konur sul suo profilo Twitter ha rivelato come ci sia stato il forte interessamento dell’Atletico Madrid per il post-Simeone, ma ci sarebbe anche la Juventus pronta a pensare all’allenatore spagnolo in ottica futura. Il futuro di Massimiliano Allegri resta incerto dopo la rivoluzione societaria e, in questo modo, tutto sarà chiarito nei prossimi mesi.

L’allenatore toscano dovrà così sistemare il proprio credo tattico per arrivare ad essere protagonista nella seconda parte di stagione. La voglia di riscatto in casa bianconera anche dopo il caos per le varie inchieste della Procura. Ora il campo dovrà parlare per raccogliere i risultati sperati tra Serie A ed Europa League dopo la cocente eliminazione dalla Champions.

Juventus, la suggestione si chiama Luis Enrique

Durante il Mondiale lo stesso Luis Enrique si è reso protagonista di varie sessioni live su Twitch con il ricavato che devolverà ai bambini malati di cancro. Un gesto nobile per parlare di calcio e non solo svelando il suo lato simpatico.

Anche l’Atletico Madrid potrebbe separarsi da El Cholo Simeone in vista dei prossimi mesi: l’allenatore argentino ha fatto la storia dei colchoneros, ma le strade potrebbero dividersi dopo tanti anni. La Juventus, però, non intende stare a guardare per trovare così la soluzione migliore per la prossima estate.