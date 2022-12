Niente Serie A, pronto lo scambio da urlo in Premier

Gennaio è alle porte e ci sono già numerose indiscrezioni di calciomercato in vista della prossima stagione: scambio suggestivo

Novità interessanti sul futuro di stelle internazionali, impegnate anche al Mondiale in Qatar. Una voglia di riscatto per cambiare così fronte in maniera decisa senza ripensamenti in vista della prossima stagione.

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” l’attaccante del Manchester United, Marcus Rashford, è protagonista con la maglia dell’Inghilterra al Mondiale in Qatar segnando anceh 3 gol finora. In estate si potrebbe liberare a parametro zero con il contratto in scadenza il 30 giugno: sulle sue tracce ci sarebbe il PSG con il patron Al Khelaïfi che ha svelato il suo interesse già in passato. Il suo obiettivo è quello di andare via dal Manchester United senza firmare il rinnovo con i Red Devils per trattare così con il prestigioso club francese.

Joao Felix, occasione da urlo: non arriverà in Serie A

Il talentuoso giocatore portoghese dell’Atletico, Joao Felix, protagonista al Mondiale in Qatar con il Portogallo, potrebbe dire addio alla compagine spagnolo per sposare un progetto interessante. Non è felice dell’idea di gioco de El Cholo Simeone, spesso rinunciataria e poco propositiva: così il portoghese potrebbe volare in Premier League.

Dopo le polemiche con Cristiano Ronaldo, che ha risolto il contratto con il Manchester United, quest’ultimo potrebbe pensare di provare l’assalto decisivo per il connazionale di CR7. Un’idea folle con Rashford pronto a trasferirsi a Parigi per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Ora entrambi sono concentrati sul Mondiale per cercare di alzare la Coppa del Mondo, ma in passato sono stati accostati anche ai top club d’Italia, ma non sono accessibili visto il loro costo eccessivo. Affari di calciomercato davvero importanti con colpi di scena suggestivi in ottica futura. Il Manchester United non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio di Rashford, che potrebbe così andare via a parametro zero.