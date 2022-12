Di Maria dice addio: la Juve lo rimpiazza col ‘nuovo Neymar’

I bianconeri sanno già che a giugno dovranno sostituire l’argentino, in scadenza di contratto e intenzionato a chiudere la carriera al Rosario

Nessuno sa davvero come andranno a finire le inchieste che hanno travolto la Juventus, e dunque cosa potrà davvero accadere ai bianconeri. In tal senso c’è chi l’ha fatta fuori dal vaso ipotizzando addirittura la retrocessione in Serie B. In chiave calciomercato, al di là delle trio suggestivo Marotta-Conte-Del Piero, si sa invece con certezza che andrà via Angel Di Maria.

L’argentino è in scadenza a giugno ed è nota a tutti la sua intenzione di far ritorno in Patria, nello specifico al Rosario Central nel quale è cresciuto ed esploso prima del salto in Europa, per chiudere una carriera che è stata senz’altro straordinaria.

Cherubini, che a fine annata potrebbe salutare a vantaggio magari di Giuntoli, starà già valutando diversi profili per l’eredità del ‘Fideo’, fino alla pausa per Qatar 2022 davvero poco utile alla causa. È possibile che sul tavolo del Ds juventino possa essere finito pure il nome di uno degli astri nascenti del calcio norvegese ed internazionale in generale, vale a dire Antonio Nusa.

Calciomercato Juventus: 40 milioni per Nusa, il ‘Nuovo Neymar’

“Vedo somiglianze con Neymar nei movimenti e nel modo di trattare il pallone”, ha detto di lui Mats Solheim, suo compagno nello Stabæk, in una intervista a ‘VG’. Nusa ha solo 17 anni ma ha già esordito in Jupiler League e in Champions League, andando a segno in casa del Porto.

Club Brugge vs Porto 🔜 🇳🇴 Antonio Nusa became the second-youngest goalscorer in Champions League history in this fixture 👏@ClubBrugge || #UCL pic.twitter.com/Tnmk9JqyFb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2022

Mancino abile però a partire anche da destra, per il prossimo ‘asso’ della Norvegia di Haaland servirebbero almeno una quarantina di milioni di euro. Cifra alla portata della Juventus, che vuole iniziare un nuovo ciclo puntando forte sui talenti fatti in casa e non solo, a patto però che non attenda troppo tempo prima di partire all’assalto. Sul ragazzo si registra pure il forte interesse del Milan, che dal Brugge l’estate scorsa ha comprato De Ketelaere per 35 milioni.