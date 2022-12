La mossa di Marotta: prende l’esterno… Per la Juve!

Beppe Marotta, ad dell’Inter, è stato accostato ad un clamoroso ritorno alla Juventus, ma nel frattempo continua a seguire diversi profili in ottica calciomercato

La situazione, decisamente complicata, che si sta vivendo in casa Juventus potrebbe portare a nuovi clamorosi scossoni nelle prossime settimane. I bianconeri, che hanno visto dimettersi l’intero CdA in seguito al procedere delle indagini su falso in bilancio, sono ora alla ricerca di nuove figure che possano guidare il club anche dal punto di vista amministrativo e sportivo oltre che da quello economico. Negli ultimi giorni si è parlato con grande insistenza di un possibile ritorno, che avrebbe del clamoroso, di Beppe Marotta a Torino nelle vesti di dirigente della Juventus. L’attuale ad dell’Inter, che aveva lasciato la Vecchia Signora nell’autunno del 2018, potrebbe essere stuzzicato da questa nuova sfida di rilancio del brand bianconero dopo quanto sta accadendo in quel di Torino. In quest’ottica, Marotta si porterebbe anche le sue visioni in sede di calciomercato, una in particolare che avrebbe voluto già la scorsa estate per l’Inter di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Borna Sosa, esterno sinistro della nazionale croata, che sarebbe dovuto arrivare in nerazzurro al posto di Robin Gosens, che però poi non è più partito.

Calciomercato Juventus, Marotta ti porta Sosa?

Anche in casa Juventus c’è la necessità di prendere un terzino sinistro per la prossima stagione, soprattutto visto l’ormai certo addio di Alex Sandro, in scadenza di contratto al termine dell’annata.

E’ per questo che Marotta, se nella prossima estate dovesse clamorosamente tornare all’interno della dirigenza Juventus, potrebbe provare a strappare il cartellino di Borna Sosa dallo Stoccarda per i colori bianconeri. Il croato infatti avrebbe tutte le caratteristiche adatte per il gioco di Allegri: una grande fisicità abbinata ad una buona fase propositiva, senza dimenticare la copertura.