Dal Qatar a Torino: firma con la Juve dopo l’esplosione al Mondiale

Dal Qatar a Torino: possibile firma con la Juve per il gioiello esploso al Mondiale. Necessari, però, nuovi sacrifici in casa bianconera

“È stato un periodo duro, ma ho imparato. Adesso approccerò le cose in maniera diversa, ciò che arriva, arriva. Io ho pensato al Manchester United, poi però non sono arrivati. Ho iniziato a dubitare…”.

“Poi è arrivato il Leeds, ma dovevo andare lì? Ora aspetto per tutto. Non ho più risentito nulla dallo United, quando si faranno vivi allora ci penserò. Ho sempre l’aiuto di Dio nel prendere questa decisione”. Il Mondiale in Qatar ha definitivamente consacrato anche a livello internazionale Gakpo, gioiello olandese di proprietà del PSV Eindhoven. La nuova stellina Oranje viaggia già oltre i 15 gol e i 15 assist stagionali, e sarà senza dubbio uno dei pezzi più pregiati delle prossime sessioni di calciomercato. Il classe 1999 ha svelato l’interesse del Manchester United, ma nei prossimi mesi potrebbero farsi sotto altri top club. Anche la Juventus è alla finestra.

Calciomercato Juve, due sacrifici per l’assalto a Gakpo

Gakpo è sicuramente destinato a far parlare di sé nelle prossime sessioni di calciomercato. Possibile anche l’assalto da parte della Juventus, con due giovani talenti che potrebbero essere sacrificati per arrivare all’olandese: Moise Kean, ritrovato prima della pausa Mondiale, e il promettente Soulé. L’argentino potrebbe anche essere proposto direttamente al PSV per abbassare il conguaglio economico. La valutazione di Gakpo, infatti, ha già superato i 40 milioni di euro, e sembra destinata a salire ancora. Staremo a vedere.