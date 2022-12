Addio PSG, ritorno di fiamma per Milan e Juventus

Milan e Juventus continuano a lavorare anche in ottica calciomercato con innesti di assoluto valore: può dire addio al PSG

Il mese di gennaio si avvicina sempre di più e, dopo la fine del Mondiale con la finale in programma il 18 dicembre, tante idee di calciomercato sono ormai nell’aria. Le big d’Italia, come Milan e Juventus, continuano a lavorare assiduamente per arrivare ad obiettivi di assoluto valore.

Da Parigi l’occasione di mercato potrebbe essere quella del centrocampista portoghese, Renato Sanches, pronto a dire addio al PSG visto il poco feeling con la compagine francese. Già in passato Juventus e Milan avevano pensato a lui per rinforzare la zona centrale di campo, ma l’ex Bayern Monaco ha optato per la destinazione di Parigi per giocare insieme al tridente da urlo composto da Messi, Neymar e Mbappe.

Per Galtier non è stata mai una prima scelta: così non è stato nemmeno convocato al Mondiale in Qatar guardando i suoi connazionali direttamente da casa. Ora a gennaio potrebbe esserci una nuova decisione in vista del suo futuro: Juventus e Milan sono sempre interessati al portoghese per innalzare il tasso tecnico e fisico a centrocampo. Un’occasione da monitorare attentamente per la seconda parte di stagione con il possibile addio di Renato Sanches.

Juventus e Milan, Renato Sanches già pensa all’addio

I prossimi giorni saranno già decisivi in ottica futura per conoscere al meglio la sua situazione con l’agente Jorge Mendes pronto a scendere in campo per trovargli una nuova sistemazione adeguata.

Renato Sanches starebbe così pensando a nuove soluzioni per tornare protagonista da titolare. Al PSG ha un ruolo da comprimario sotto la gestione di Galtier e così Renato Sanches vorrebbe giocare con maggiore continuità: Juventus e Milan potrebbero essere una soluzione per quanto riguarda il suo futuro. A gennaio potrebbe esserci così una cessione da urlo in casa parigina per il centrocampista portoghese pronto a cambiare aria.