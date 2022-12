Regalo dopo Natale ad Allegri: scambio e ultima spiaggia

Tra le questioni all’ordine del giorno in casa Juventus c’è anche il futuro di Adrien Rabiot che sembra sempre più lontano dalla permanenza. Il contratto è in scadenza e senza rinnovo rischia di andare via a zero. Idea a gennaio

La Juventus vive una fase di transizione piuttosto complicata viste le note vicende societarie che sono ancora in divenire. Inoltre i bianconeri hanno anche qualche tassello di mercato da andare a mettere a posto in vista delle prossime settimane. I fari sono puntati anche sui calciatori a scadenza.

Il fascicolo più impellente sul versante rinnovi è senza dubbio quello riguardante Adrien Rabiot, in scadenza a giugno 2023 e visto lo stipendio alto e il desiderio di andare ad esplorare la Premier, il suo futuro appare sempre più lontano da Torino. A tal proposito in una recente conferenza stampa dal Qatar, lo stesso centrocampista francese ha ammesso: “Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Premier League. Sarà il mio ultimo anno con la Juventus? Non lo so. Non ho una squadra preferita in Inghilterra, non c’è una squadra dove vorrei necessariamente giocare. È il campionato che mi attrae, si avvicina di più alle mie qualità”.

Calciomercato Juventus, Rabiot con la Premier nel destino: a gennaio ultima chance per uno scambio

Il legame con la Premier League potrebbe quindi essere esplorato per Rabiot che a parametro zero, in caso di mancato rinnovo, risulterebbe una chance interessante da provare a cogliere per molti.

Alla luce delle recenti ammissioni sul campionato inglese non va quindi escluso che la Juventus possa provare anche ad utilizzare l’ultima spiaggia del mercato di gennaio per monetizzare un minimo un addio sempre più probabile. Nel caso specifico il Manchester United è una realtà spesso avvicinata allo stesso Rabiot, e nella prossima sessione invernale potrebbe anche tornare alla carica per anticipare la concorrenza mettendo sul piatto il nome di Donny van de Beek, centrocampista olandese già accostato alla Juventus in passato e poco impiegato anche dal connazionale Ten Hag.