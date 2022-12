Messi e Martinez trascinano l’argentina in semifinale, battuta l’Olanda ai rigori

Messi e Martinez trascinano l’Argentina in semifinale battendo l’Olanda : la ‘Seleccion’ incontrerà la Croazia che ha eliminato il Brasile

Ancora un quarto di finale di puro spettacolo tra Olanda e Argentina, con i biancocelesti che vincono approdando in semifinale. A trascinare la propria nazionale come sempre è il numero dieci e capitano, Lionel Messi, segnando il secondo gol della partita e servendo un assist mostruoso, e del portiere Emiliano Martinez.

La partita non è bellissima nella prima frazione di gioco, con l’Argentina che sta meglio in campo e prevale sull’Olanda, faticando però a sfondare in area di rigore. Al minuto 35′ però arriva la prima svolta della partita. Lionel Messi serve a Molina un assist spettacolare, che il giocatore dell’Atletico Madrid mette in rete con un tocco di esterno portando avanti i suoi. Nella ripresa poi cambia tutto.

Argentina avanti ai rigori: super Martinez tiene il sogno vivo

Il secondo tempo di Argentina-Olanda è incredibile. Leo Messi su calcio di rigore è glaciale e lascia immobile Noppert segnando il gol del 0-2, momentaneo. Sì, perché Van Gaal ci vede lungo e mette in campo Weghorst, che cambia tutto. Infatti il bomber del Besiktas segna di testa gol dell’1-2, e poi fa una cosa impensabile.

All’ultimo minuto della partita Koopmeiners da punizione serve un assist impossibile a Weghorst che si gira e fa 2-2. Si va ai supplementari, ma il risultato non cambia, nonostante il palo dell’Argentina. Ai rigori Martinez mette le ali e para due rigori, trascinando la ‘Seleccion’ in semifinale, dove troverà la Croazia.