Caso Juventus, la rivelazione: “Storia plusvalenze una sciocchezza”

Il caso Juventus continua a tenere banco. Il giornalista Antonello Angelini rivela dettagli importanti sull’inchiesta sui bianconeri

Continua a preoccupare la posizione della Juventus per quanto riguarda l’inchiesta Prisma. Alla società bianconera vengono imputati diversi capi d’accusa per aver modificato i bilanci e le plusvalenze sulle cessioni dei giocatori.

Ovviamente si attendono ulteriori chiarimenti dagli organi di stato sulla questione. Nel frattempo anche l’Uefa ha preso posizione attendendo un verdetto. Ai microfoni di calciomercato.it in onda su Tv Play, il giornalista Antonello Angelini ha rivelato dettagli importanti sul caso plusvalenze e non solo.

Angelini sul caso Juventus: “Serve un movimento per cambiare la vicenda”

Il futuro della Juventus continua preoccupare il mondo bianconero per quanto riguarda l’inchiesta Prisma. Bisognerà ancora aspettare per i verdetti della giustizia italiana, ma nel frattempo c’è chi sostiene che andrebbe invertita la tendenza sul caso.

In diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play, il giornalista Antonello Angelini spiega: “Serve un movimento da parte di stampa, tifosi e mondo calcistico per cambiare questa vicenda. Per Andrea Agnelli è stata chiesta l’interruzione dal cda, la famosa custodia cautelare, per questo si è dimesso”. Poi sul caso plusvalenze svela: “Ad oggi un giudice terzo ha detto che la storia delle plusvalenze è una sciocchezza. Hanno potuto valutare solo la questione delle tre mensilità”.