Addio al bomber, il grande ex bussa alla porta per Vlahovic

Valzer di bomber sull’asse Torino-Londra-Monaco di Baviera: il grande ex è pronto all’assalto per l’attaccante serbo

Reduce da un Mondiale per certi versi contraddittorio – nell’unica occasione in cui è stato schierato titolare, l’attaccante ha messo la sua firma sul match – Dusan Vlahovic è uscito prematuramente dalla kermesse con la sua Nazionale. I problemi fisici hanno purtroppo condizionato il giocatore anche nell’appuntamento più importante dell’anno.

Messo ultimamente in discussione non solo dagli addetti al lavori ma anche da qualche tifoso bianconero, l’ex Viola non gode più della stima illimitata che tutti riponevano su di lui fino a qualche mese fa. Complce anche il terremoto societario che ha investito il club bianconero, Vlahovic è accreditato anche di una possibile partenza nel prossimo mercato estivo. Ovviamente la pre-condizione è un’offerta che superi i 60 milioni con cui il giocatore sarà a bilancio dal luglio 2023. Il club disposto ad accontentare la società piemontese si sarebbe già fatta avanti con dei sondaggi esplorativi.

L’ombra di Conte su Vlahovic

Secondo quanto riferito dal portale ‘fussballtransfers.com‘, Harry Kane sarebbe finito pesantemente nel mirino del Bayern Monaco. Già oggetto di voci su un suo possibile addio agli Spurs lo scorso anno e due stagioni fa, la prossima finestra estiva di scambi potrebbe essere quella giusta per la fine di un matrimonio che dura ormai da quasi 10 anni. Per sostituire il bomber inglese, che intanto prepara in Qatar la supersfida con la Francia, Antonio Conte vorrebbe pescare proprio alla Continassa.

Nemmeno a dirlo, l’erede di Kane nei pensieri del tecnico salentino dovrebbe essere proprio l’attaccante serbo della Juve. Già nei mesi scorsi Conte non aveva mai nascosto il suo apprezzamento per le qualità del giocatoore slavo, che potrebbe rappresentare un’ottima fonte di entrate per sistemare le disastrate finanze bianconere. Allegri a quel punto avrebbe il problema di trovare un degno sostituto di Vlahovic. In tal senso si aspetta l’occasione giusta da un mercato che offrirà certamente degli spunti interessanti…