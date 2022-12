Grande sgarbo di Conte, Pioli beffato

Antonio Conte sta già pensando al futuro del suo Tottenham ed è pronto a mettere il bastone tra le ruote a Pioli

Stando alle indiscrezioni recenti che arrivano dall’Inghilterra, Antonio Conte sta già pensando al sostituto di Kane, che ancora non ha prolungato il suo contratto con gli spurs, in scadenza nel 2024. Il profilo che sta cercando Conte è giovane e dalle prospettive ampie, proprio come richiesto dai piani di crescita del Milan.

Conte irrompe su David, Milan sorpassato

Il tecnico pugliese avrebbe quindi messo gli occhio sull’attaccante del Lille, Jonathan David. Pioli e il Milan seguono il ragazzo canadese da tempo, ma il Tottenham sembra fare sul serio, tanto che potrebbe stabilire contatti molto presto con la società francese. L’attaccante con il Lille ha messo a segno 10 gol e firmato 4 assist in 17 partite e ha grandi prospettive di crescita, considerando i suoi ventidue anni di età. David ha recentemente preso parte al Mondiale con la nazionale canadese, senza tuttavia mettere il sigillo su alcuna marcatura. Con un contratto fino al 2025, David è attualmente valutato circa 45 milioni di euro e difficilmente il Lille lo lascerà partire per meno di 50. Pioli dovrà fronteggiare una concorrenza piuttosto aspra se vorrà ottenere il cartellino del ragazzo. Inoltre le volontà di David sono chiare, infatti ha sempre dichiarato che uno dei suoi sogni è proprio quello di giocare in Premier League.