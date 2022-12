Occhi sul gioiello: la big anticipa Juve e Inter

Inter e Juventus si fiondano sul gioiello olandese ma una big è pronta ad anticiparle

Il panorama calcistico europeo è ormai dominato dai giovanissimi che anche in questo Mondiale in Qatar stanno dimostrando di poter già essere protagonisti. Da Bellingham a Tchouameni, da Foden a Vinicius e ovviamente Kylian Mbappé che sembra già un veterano di questo gioco.

Ci sono, poi, anche giovani meno affermati che, però, stanno sbocciando con la propria nazionale e con il proprio club. Uno di questi è il terzino destro olandese, Jeremie Frimpong. Classe 2000, veste la maglia del Bayer Leverkusen, con cui ha collezionato 15 presenze 5 gol e un assist nella stagione in corso di Bundesliga. Altri 2 assist li ha forniti in Champions League, dimostrando di essere un giocatore di livello anche in campo internazionale. Van Gaal lo ha convocato per il Mondiale ma Frimpong non ha ancora esordito, chiuso da Dumfries nel suo ruolo. Il 21enne olandese è cresciuto nelle giovanili del Manchester City e ha un passato nel Celtic. Il Leverkusen lo ha prelevato nel 2021 con un contratto fino al 2025. Adesso, però, le sue prestazioni stanno attirando club di livello assoluto, anche in Italia.

Il Real Madrid anticipa Juve e Inter per Frimpong

Il mercato di gennaio si avvicina e le big europee stanno cominciando a fare le loro mosse. In Italia, Inter e Juventus stanno seguendo da vicino proprio Frimpong. Il talento olandese farebbe comodo ai bianconeri che cercano un terzino destro da alternare a Danilo. Anche l’Inter vorrebbe un’alternativa a Dumfries, se pur abbia già Bellanova in rosa, anche lui molto giovane.

Attualmente il Bayer Leverkusen lo valuta circa 25 milioni di euro, circa 15 in più rispetto a quelli investiti per prelevarlo dal Celtic nel 2021. A rendere la vita difficile a Inter e Juventus è il Real Madrid che è pronto a inserirsi nello scenario per portare Frimpong al Bernabeu. E si sa, quando arriva il Real, è quasi impossibile competere.