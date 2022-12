“Si è molto arrabbiato”: furia Ronaldo, ecco chi ha mediato

Cristiano Ronaldo fa parlare di sé anche al Mondiale in Qatar, con una situazione di spogliatoio piuttosto delicata

Dopo le continue esclusioni al Manchester United, squadra dalla quale Ronaldo è stato “licenziato” consensualmente, anche con la nazionale portoghese l’attaccante non sta certo vivendo un grande momento.

Dopo i capricci recenti nell’ultima partita degli ottavi di finale, emergono dettagli alquanto bizzarri e, in un certo senso, clamorosi. Ronaldo, oltre a essere un calciatore di grande talento, è anche un persona dal peso specifico non indifferente, soprattutto se consideriamo il suo grande impatto dal punto di vista mediatico e comunicativo. Il Portogallo indubbiamente gioca bene anche senza di lui e la cosa è sotto gli occhi di tutti.

Emanuele Gamba: “Si è molto arrabbiato”

Il giornalista di Repubblica, Emanuele Gamba, ha svelato qualche retroscena piuttosto interessante riguardo alla “faccenda” Ronaldo, che come noto è stato praticamente messo da parte dal CT della nazionale portoghese. Un calciatore del talento di CR7 – si è tanto arrabbiato quando ha appreso dell’esclusione. Ha, o avrebbe, intimato di andarsene, poi Santos lo ha fatto ragionare. Hanno un rapporto padre figlio, è riuscito a tranquillizzarlo – secondo quanto dichiarato da Gamba. “C’è stata una connessione tra Santos e lo spogliatoio. Gli ha fatto capire che può essere più determinante negli ultimi 20 minuti. Ho il sentore che stia usando il suo peso mediatico per portare la gente dalla sua” ha proseguito Gamba analizzando poi le dinamiche di spogliatoio molto delicate, che si sono venute a creare in questi giorni. “Ad oggi due comandano, Silva e Bruno Fernandes. Lui sa di poter diventare campione del Mondo, nessuno si ricorderà che fa la panchina tra 20, ma che ha vinto tutti i trofei. Quindi resta calmo auspicando di vincere e fare qualche rete. Pepe sta facendo da paciere, c’è un patto secondo cui bisogna stare buoni fino alla fine per l’obiettivo di squadra”.