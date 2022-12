Fuori dal mondiale e addio alla Spagna: Luis Enrique riparte dalla Serie A

Dopo la brutta eliminazione al mondiale, la Spagna si interroga sul futuro di Luis Enrique.

Dopo la clamorosa eliminazione dal mondiale per mano del Marocco, la Spagna si interroga sul futuro dell’ex allenatore del Barcellona. L’uscita agli ottavi di finale, non è andata giù alla federazione, che potrebbe prendere seri provvedimenti.

Luis Enrique, infatti, potrebbe essere giunto alla conclusione della sua avventura alla guida delle furie rosse. Come detto, infatti, la federazione spagnola è rimasta delusa dall’eliminazione, tanto che a breve potrebbe sollevare il tecnico dal proprio incarico. In caso di addio alla Spagna, per Luis Enrique potrebbero aprirsi le porte della Serie A.

Luis Enrique verso l’addio: la Juventus ci pensa

Il possibile esonero da parte della Spagna, potrebbe portare Luis Enrique a riabbracciare il campionato italiano. La Juventus, infatti, lo starebbe valutando attentamente in caso di separazione con Allegri. Il tecnico livornese, si è reso protagonista di una prima parte di stagione negativa, sopratutto in Champions League dove ha chiuso al terzo posto nel girone. Proprio la retrocessione in Europa League ha fatto storcere il naso ai tifosi, che chiedono una nuova guida tecnica. Per quanto riguarda la Serie A, la vecchia signora si è ripresa, ed ha chiuso la prima parte di campionato al terzo posto a meno dieci dal Napoli capolista. Queste prestazioni altalenanti, potrebbero portare la nuova dirigenza ad un cambio di guida tecnica per la prossima stagione, con il profilo dello spagnolo che piace e non poco. Sarà fondamentale il piazzamento finale nell’attuale stagione per Allegri, che ha intenzione di giocarsi tutte le carte per non perdere la panchina bianconera. Luis Enrique aspetta la decisione finale dalla federazione spagnola, con la Juventus che resta vigile e in attesa di sviluppi. La Serie A potrebbe presto riabbracciare il tecnico spagnolo.