Juve, colpo da 50 milioni se salta Milinkovic-Savic

Il serbo è sempre in cima ai desideri del club bianconero, ma Lotito continua a sparare alto per il cartellino

Confermato da Elkann, Federico Cherubini è al lavoro per la Juventus che verrà tra mille dubbi ed ostacoli a causa delle inchieste che hanno travolto il club. Inchieste che non danno certezze sul futuro societario e sotto l’aspetto sportivo. Incombe il rischio penalizzazione, ma anche quello dell’eliminazione dalla Champions e, addirittura, della retrocessione in Serie B.

Quel che è certo è che ci sarà ancora una Juve, magari di nuovo targata Marotta oppure Giuntoli, anche lui molto stimato ai piani alti del club. E Allegri? Per ora è stato confermato pure lui, però la mano sul fuoco sulla sua conferma non la mettiamo. Tornando alle cose serie, cioè al calciomercato, la priorità a prescindere da tutto rimane sempre Sergej Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic sempre in cima: ostacolo Lotito

Il problema è che Lotito continua e probabilmente continuerà a sparare alto per il suo cartellino. Non meno di 70, forse 80 milioni di euro per il centrocampista serbo in scadenza nel 2024 e che non ha sicuramente brillato – idem Vlahovic e la Serbia in generale – al Mondiale in Qatar.

Calciomercato Juventus, Goretzka alternativa a Milinkovic-Savic: le cifre

Se il presidente biancoceleste non dovesse abbassare la cresta, la Juventus il dopo Rabiot potrebbe andare a prenderselo all’estero. Precisamente in casa Bayern Monaco, il quale per arrivare al ‘sogno’ Kane potrebbe fare uno se non due ‘sacrifici’ di mercato. Tra gli indiziati c’è Goretzka, non un intoccabile per Nagelsmann.

Per il ventisettenne di Bochum potrebbero servire non meno di 45-50 milioni di euro, cifra comunque inferiore all’investimento per Milinkovic. Con il Nazionale tedesco, inoltre, la Juve avrebbe la possibilità di sfruttare il decreto crescita andando a risparmiare molto lato ingaggio lordo che attualmente tocca i 18 milioni di euro.