Inter, colpo dal Mondiale: contropartita per beffare le big

L’Inter punta il gioiello della Serie A dopo l’ottimo rendimento al Mondiale: contropartita per bruciare la concorrenza delle big

Il Mondiale in Qatar si sta rivelando il torneo delle nuove generazioni che stanno dominando la scena. La generazione del 2000 in giù sempre già pronta a poter essere protagonista del calcio europeo e spiccano diversi talenti anche della Serie A.

Uno di questi è il difensore della Polonia classe 2000, Jakub Kiwior. Nonostante l’eliminazione della sua nazionale contro la Francia, il centrale dello Spezia è stato uno dei migliore della Polonia che anche grazie al suo contributo ha raggiunto gli ottavi di finale. Kiwior veste la maglia dello Spezia dal 2021 e già in questa prima parte di stagione la sua crescita è stata esponenziale. Gotti lo ha sempre schierato e ormai rappresenta un perno della squadra ligure ma presto il suo futuro potrebbe essere in una big. In Serie A sono diverse le squadre che lo stanno monitorando, una su tutte l’Inter.

Inter, contropartita per Kiwior: anticipo su Juve, Milan e Napoli

L’Inter avrebbe messo prepotentemente gli occhi su Kiwior che ha tutte le caratteristiche che piacciono a Simone Inzaghi e ringiovanirebbe il reparto difensivo nerazzurro. Beppe Marotta ci sta pensando prettamente in ottica giugno, ma deve fare i conti con la concorrenza di Juventus, Milan e Napoli.

Il piano di Marotta è di inserire una contropartita per convincere lo Spezia a cedere Kiwior che ha un contratto fino al 2025. La carta potrebbe essere il talentuoso centrocampista classe 2003, Giovanni Fabbian, attualmente in prestito alla Reggina con cui ha già collezionato 5 gol e un assist in Serie B. Oltre a lui, l’Inter potrebbe inserire anche Valentin Carboni, argentino classe 2005, attualmente in prima squadra ma con appena una presenza in Serie A.