“Via come Ibrahimovic”: l’addio di Vlahovic è un caso

Momento delicato in casa Juventus, il calciomercato può riservare importanti sorprese riguardo al futuro di Dusan Vlahovic

Saranno settimane importanti per la Juventus. La partita che va ben oltre il calcio giocato continuerà ad andare avanti, l’Inchiesta Prisma sta facendo tremare tifosi e addetti ai lavori. In tal senso, già le prossime settimane potrebbero essere decisive per comprendere la gravità dei fatti imputati al club dell’ex presidente Andrea Agnelli.

Ciò che sta accadendo si ripercuoterà inevitabilmente anche sulla squadra e le decisioni che, tra gennaio e giugno, muteranno la rosa a disposizione di Allegri. Uno dei profili maggiormente criticati ed accostati alle uscite è chiaramente quello di Dusan Vlahovic. Il giornalista Tony Damascelli, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha detto la sua riguardo a quello che sarà il destino del forte attaccante serbo. In una situazione delicatissima a livello societario ed extra campo per la Juventus, la punta ex Fiorentina potrebbe anche finire per dire addio alla ‘Vecchia Signora’. Il suo rendimento agli ordini di Allegri è stato sicuramente altalenante: 9 reti e 3 assist in 17 presenze con la maglia bianconera: spesso, però, lVlahovic ha mostrato un’insofferenza in campo. E Damascelli si lancia su un paragone poco comodo per l’attaccante della Juventus: quello con Zlatan Ibrahimovic. Chi potrebbe decidere di puntare forte su Vlahovic è la Premier League con un club in particolare.

Vlahovic all’Arsenal: la Juve può piangere due volte

“L’Arsenal si può permettere tutti, il proprietario è americano. Possono benissimo prendere chi vogliono, come tutti gli altri presidenti delle grandi d’Inghilterra. Che facciano questa coppia serba a Londra (con Milinkovic-Savic) ci sta benissimo”, ha rivelato Damascelli con pochi giri di parole. Il noto giornalista, poi, oltre a far preoccupare il popolo bianconero per il possibile arrivo del gioiello della Lazio a Londra, avvicina anche Vlahovic ai ‘Gunners’: “Sarebbe più facile per Vlahovic per la situazione finanziaria della Juventus e se dovesse scivolare verso la Serie B. Mi ricorda Ibrahimovic quando andò via dopo Calciopoli“, ha concluso così Damascelli lanciandosi in un paragone importante.

La cessione all’Inter del gigante svedese che, vedendo retrocedere i bianconeri a causa dei fatti di Calciopoli, decise subito di cambiare aria. E lo stesso, per Damascelli, potrebbe accadere adesso con Vlahovic: un parallelismo importante, a oltre quindici anni di distanza dai fatti che portarono la Juventus ad una rivoluzione sul piano societario e non solo.