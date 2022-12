Addio Luis Enrique, UFFICIALE il nuovo Ct della Spagna

Finisce l’avventura del Ct della Spagna, Luis Enrique: è arrivata già la nomina ufficiale del nuovo selezionatore delle Furie Rosse

La delusione al Mondiale in Qatar con la cocente eliminazione agli ottavi di finali contro il Marocco ha costretto così la Federazione spagnola a dire addio al Ct Luis Enrique. Una separazione che era già nell’aria, ma l’ufficialità è arrivata a breve. Così è stato promosso il Ct dell’Under 21, Luis de la Fuente, che sarà il nuovo selezionatore delle Furie Rosse. Una scelta dettata dal fatto che quest’ultimo conosce molto bene i giovani spagnoli che si stanno facendo rispettare in giro per l’Europa. Una decisione voluta a tutti i costi dalla Federazione per continuare il percorso di crescita dei vari talenti spagnoli.

De la Fuente non ha tanta esperienza ad altissimo livello, ma si è fatto strada nelle giovanili della Nazionale con la vittoria nell’Europeo Under 19 del 2015 e in quello Under 21 del 2019: inoltre, è stato argento olimpico a Tokyo. Un’idea a sorpresa, ma la Federazione spagnola cercherà di portare avanti la sua idea, ossia quella di valorizzare i giovani talenti in circolazione.