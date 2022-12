CMWEB | Una big di Serie A sul talento esotico: c’è anche l’Inter?

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Ferdi Kadioglu, esterno del Fenerbahce, accostato anche all’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato

Il calciomercato e le trattative non si fermano mai, soprattutto in un periodo come questo, catalizzato dai mondiali, che vede però i grandi club del campionato italiano di Serie A al lavoro per rinforzarsi sia a gennaio che in estate.

Nel mirino e sui taccuini degli uomini mercato non ci sono però soltanto i protagonisti che si stanno dando battaglia in Qatar, ma anche giovani talenti che potrebbero esplodere nel prossimo futuro. Uno di questi è senza dubbio Ferdi Kadioglu, esterno duttile in forza al Fenerbahce. Il giocatore, classe 1999, è praticamente un titolare nel club turco ed ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Secondo quanto raccolto da Calciomercatoweb.it, il Napoli di Cristiano Giuntoli è sulle tracce di Kadioglu, un potenziale colpo da far crescere in casa sullo stile degli ultimi top arrivati in quel di Castel Volturno, basti pensare alla parabola di Kim, anch’esso ex Fener, che ora è un punto fermo della difesa della squadra partenopea. Alcuni organi di stampa, anche dalla Turchia, hanno menzionato anche l’Inter fra le squadre sulle tracce di Kadioglu: facciamo chiarezza.

Calciomercato, la posizione dell’Inter su Kadioglu

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile interessamento dell’Inter nei confronti di Kadioglu, viste anche le situazioni decisamente spinose di Robin Gosens e Denzel Dumfries. Stando alle nostre informazioni invece, il club nerazzurro non sta seguendo, almeno per il momento, il giocatore turco con passaporto olandese, essendo nato proprio nei Paesi Bassi.