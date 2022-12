Modric in Serie A: annuncio incredibile in diretta

L’annuncio a sorpresa è arrivato in diretta: Modric può davvero approdare in Italia, l’indiscrezione è clamorosa

Enrico Camelio, speaker radiofonico, ha parlato ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, su Twitch sul canale ‘TvPlay’ annunciando quella che potrebbe essere una vera e propria bomba di calciomercato in vista della prossima stagione.

Al centro di tutto Luka Modric che, con ogni probabilità, lascerà il Real Madrid al termine dell’attuale stagione quando sarà vicino a compiere 38 anni. Ma la carriera del gioiello croato, Pallone d’Oro nel 2018, potrebbe clamorosamente spostarsi in Italia. Un campione assoluto, ancora protagonista in Qatar con la sua Nazionale e che potrebbe tornare sotto le luci della ribalta dal prossimo giugno. Camelio lancia una vera e propria bomba in diretta che riguarda Modrid ed il suo possibile passaggio alla Roma.

Mourinho chiama Modric: “Lo farei subito”

“Abbiamo saputo che Mourinho ha fatto una chiacchiera con Modric. Il procuratore è lo stesso di Matic. Non ho capito perchè potrebbe essere buono per il Real Madrid e non per la Roma”. Lo speaker specifica poi quello che potrebbe rappresentare un indizio, una conferma, sulla possibilità che la trattativa sia reale e diventi concreta nei prossimi mesi: “Modric alla Roma lo farei immediatamente. Vi dico che la Roma collabora spesso con questo procuratore”. Uno scenario che, se dovesse diventare concreto, porterebbe ad un clamoroso scenario per i mesi a venire: intanto Modric e Mourinho ne avrebbero già parlato.