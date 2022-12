Ronaldo sotto accusa: cosa è successo con Fernando Santos

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha parlato della situazione legata a Cristiano Ronaldo a Calciomercato.it in onda su Twitch TvPlay.

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, ha parlato della situazione legata al cinque volte pallone d’oro, e anche del caos Juventus ai microfoni di calciomercato.it, in onda su Twitch TvPlay.

Per quanto riguarda la situazione legata a CR7, il giornalista ha dichiarato che “stamattina il Portogallo ha fatto defaticante, Fernando Santos ha fatto fare lavoro in palestra per chi ha giocato dall’inizio, per gli altri allenamenti sul campo. Cristiano Ronaldo di sua sponte ha deciso di restare con i titolari, la scorsa volta Fernando Santos pre Svizzera ha detto che la reazione di CR7 non gli era piaciuta per niente. La TV portoghese aveva la Ronaldo cam. O Cristiano l’ha fatto apposta, ma non credo, probabilmente lo ha detto per la tensione, dopo essersi seduto in panchina, hanno trovato il labiale e ha detto cose poco carine, questo mi sembra sintomo di cosa sta succedendo”.

Tancredi Palmeri a TvPlay: ” ci sono intercettazioni, livello differente rispetto a calciopoli”

Dopo aver affrontato la questione legata al fuoriclasse portoghese, Palmeri ha detto la sua anche in merito al caos che sta vivendo la Juventus. Il giornalista, infatti, ha concluso il proprio intervento spiegando che “i processi contano e basta. Si stanno portando avanti i processi e le sentenze conteranno. Ci sono delle intercettazioni, che non sono dei sentito dire, che portano a un livello differente rispetto a Calciopoli, così come c’è un livello differente per quanto riguarda i reperti, che orientano in un certo senso anche il giudizio. Le mail, i messaggi dei giocatori, ma soprattutto dalle intercettazioni traspaiono delle cose che poi chiaramente andranno verificate, ma che fanno andare già un po’ oltre. Ci sono quattro stipendi non messi a bilancio, così come è evidente, anche se il filone che conta più di tutti è quello degli stipendi, il filone che rischia di rientrare dalla finestra è quello delle plusvalenze. Poi sono d’accordo che è difficile determinare un valore di un giocatore, però nel momento in cui nell’intercettazione stessa si parla di valori per andare ad alterare il bilancio. Il valore è aleatorio, ma così dici delibaratmente di aver fatto falso in bilancio. Se nelle intercettazioni c’è questo rischia di configurare un altro falso in bilancio premesso ovviamente che vanno accertati i fatti”.