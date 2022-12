Resta in Nazionale, il tecnico torna di moda per Juve e Inter

Proprio quando sembrava in procinto di diventare il nuovo ct della Germania, il tecnico torna ad essere papabile per le big di Serie A

In Serie A il mercato non riguarda solo i calciatori ma anche gli allenatori e, anche se al momento non c’è nessuna panchina traballante tra i top club, c’è un allenatore che piace da tempo alle big italiane.

L’allenatore in questione è Thomas Tuchel, ex Paris Saint-Germain e Chelsea. Uno che negli ultimi hanno ha scritto pagine importanti del calcio europeo, raggiungendo una finale di Champions League col PSG e vincendola col Chelsea, nella finale contro il Manchester City di Guardiola del 2021. Il tecnico tedesco è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Chelsea dopo l’inizio di stagione piuttosto negativo e al suo posto è arrivato Graham Potter. Adesso Tuchel è senza squadra e in cerca di una nuova sfida e sullo sfondo intravede forse la sfida più grande della sua carriera.

Flick confermato dalla Germania: Tuchel si riavvicina alla Serie A

Thomas Tuchel è stato nei pensieri dell’Inter e soprattutto della Juventus fino a poco tempo fa. Attualmente le posizioni di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri sembrano salde, ma il nome di Tuchel rimane una tentazione non indifferente per le due big di Serie A. Fino a qualche ora fa il tecnico teutonico sembrava davvero vicino a legarsi contrattualmente con la Federcalcio tedesca per prendere il posto di Flick, allenatore del disastro tedesco a Qatar 2022. Ma c’è stato un colpo di scena che ha cambiato tutte le carte in tavola.



Dopo la recente disfatta della Germania al Mondiale in Qatar, uscita ai gironi per la seconda volta consecutiva, l’avventura di Flick alla guida della nazionale tedesca sembrava essere terminata. Invece proprio nella serata odierna è arrivata la decisione ufficiale della Germania, che ha confermato nel ruolo di ct l’ex allenatore del Bayern Monaco. Niente Nazionale, dunque, per Tuchel. Che la Serie A possa tornare una concreta possibilità per il suo immediato futuro?