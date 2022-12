Sorpresa dal Mondiale, la Juventus tenta il sorpasso al Milan

Nonostante i problemi extra-calcistici, la Juventus vuole concentrarsi anche sul fronte calciomercato: duello col Milan

Il Mondiale è stata una vetrina importante per tanti calciatori che si sono messi in mostra, anche quelli poco conosciuti. Così la Juventus potrebbe pensare così a dinamiche interessanti di calciomercato in vista di gennaio e anche in ottica futura.

Come svelato dal portale “voetbalnieuws” uno delle sorprese del Mondiale in Qatar è stato Tajon Buchanan, che ha fornito prestazioni ottime con il Canada grazie ai suoi numerosi dribbling: inoltre possiede anche forza e velocità e così è stato anche nominato come “il miglior giocatore del Canada per tutto il torneo”, come rivelato dal portale The Athletic. Il classe 1999 è considerato così uno dei migliori esterni al mondo con le accelerazioni palla al piede. Tanti club d’Europa hanno messo gli occhi su di lui, tra cui anche diversi club italiani, come il Milan. Novità importanti anche per quanto riguarda la Juventus, che è sempre alla ricerca di nuovi innesti di qualità per rinforzare il reparto offensivo. In questo modo il club bianconero potrebbe così arrivare a Buchanan in vista della prossima stagione con una pazza idea per il prossimo acquisto da affidare a Massimiliano Allegri.

Juventus, ecco Buchanan: l’arma in più per Allegri

Di proprietà del Club Bruges, l’esterno canadese è voglioso così di fare il salto di qualità della sua carriera sposando un progetto alquanto avvincente. Juventus e Milan ci proveranno, ma la lotta per arrivare al giovane esterno offensivo è serrata. Una voglia di arrivare a giocatori importanti e ancora poco esperti con un trasferimento da circa 12 milioni di euro. Il Mondiale è sempre una vetrina importante per avere così un mercato pieno di colpi di scena in vista di gennaio. Tajon Buchanan si è reso protagonista di una competizione internazionale di altissimo profilo: tante big d’Europa hanno spostato l’interesse sull’esterno offensivo canadese di belle speranze.