Rivoluzione Juve, torna il grande ex: l’Inter trema

Clamoroso scenario nel futuro della Juventus: il terremoto societario potrebbe portare al ritorno dell’ex mai dimenticato

Anche prima del 28 novembre – data che verrà ricordata per sempre come la fine dell’ultra decennale gestione presidenza di Andrea Agnelli alla guida della Juventus – si parlava di un riassetto societario delle figure operative. Sembrava infatti già vicino all’addio Pavel Nedved, il vicepresidente, ma non solo. In vista di un mercato ‘diverso’, basato non più su giocatori ‘anziani’ a parametro zero, si parlava del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di Direttore Sportivo del club.

Ora che la rivoluzione è partita davvero – e dalle alte sfere istituzionali – tutto diventa ancor più possibile. E per cerrti versi imprevedibile. L’azzeramento dei vertici ha già comportato la nomina di Gianluca Ferrero alla presidenza della società e a quella di Maurizio Scanavino come Direttore Generale del club. Ma siamo solo all’inizio. Al netto di voci su una possibile clamorosa cessione della Juventus, con l’uscita di scena della famiglia Agnelli, la realtà quotidiana è fatta di ulteriori ingressi in società. Sia nel CdA che nei ruoli più strettamete operativi, come quello appunto ricoperto ancora da Federico Cherubini, rimasto come Ds nell’organigramma.

Rivoluzione Juve, il grande ritorno di Beppe Marotta

Per qualcuno si tratterebbe di una restaurazione vera e propria. Altri rifuggono quasta interpretazione perchè intorno sarebbero cambiate tutte le figure istituzionali che precedentemente avevan lavorato con lui e per lui. Che la si voglia mettere nel primo modo o nell’altro, il ritorno di Beppe Marotta alla Juventus si fa sempre più possibile.

“Questa è la tentazione della Vecchia Signora: nessuna telefonata è ancora partita, lui ha rinnovato con l’Inter fino al 2025 ma chi lo conosce sa che una chiamata bianconera lo farebbe vacillare“, sostiene stamane con forza il quotidiano ‘Repubblica‘, da giorni molto attivo sul fronte del ‘che cosa accade nel post-Agnelli’.

Il grande ritorno dell’uomo che diede il via ai grandi successi dell’era Agnelli potrebbe portarsi dietro Alessandro Bastoni, uno dei migliori giocatori dell’Inter. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 – che tra l’altro l’ex Parma dovrebbe discutere proprio col dirigente meneghino – è ancora lontano da una quadra accettabile per le parti. Marotta potrebbe rendersi dunque protagonista di un doppio sgarbo alla Beneamata…