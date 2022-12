Il Milan bussa in casa PSG: colpo low cost a gennaio

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Pablo Sarabia, ala destra del PSG ieri in ombra con la maglia della Spagna: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Paolo Maldini è al lavoro in sede di calciomercato in vista della finestra invernale di gennaio. I rossoneri, fra le grandi del campionato italiano di Serie A, potrebbero essere la squadra che più si muoverà sia in entrata che in uscita.

Molti sono i nomi accostati al Diavolo in vista di gennaio e diversi sono i reparti sui quali il Milan potrebbe operare. A partire dal centrocampo dove forse manca qualcosa, soprattutto dopo la partenza di Franck Kessie a parametro zero in direzione Barcellona. Gli arrivi in estate di Adli e Vranckx non hanno avuto finora gli effetti sperati, e il club meneghino potrebbe trovare un rinforzo da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Occhio anche e soprattutto all’ala destra. Quella posizione è da sempre il tallone d’Achille del Milan di Paolo Maldini che, però, forse in vista di gennaio sembra aver finalmente trovato il nome giusto che potrebbe sbaragliare le carte, magari anche nella corsa scudetto. Stiamo parlando di Pablo Sarabia, giocatore del PSG che ieri, al Mondiale in Qatar, si è messo in mostra in negativo con il palo nei supplementari contro il Marocco e, soprattutto, con il rigore fallito nella successiva lotteria che ha portato all’eliminazione della selezione iberica.

Calciomercato, il Milan si muove nell’operazione Sarabia

Pablo Sarabia, in scadenza di contratto nel 2024 con il PSG, non sta trovando molto spazio con la maglia del club francese e potrebbe cambiare aria già a gennaio. Il Milan vorrebbe puntare ad un prestito secco, magari con dei termini da ridiscutere poi in estate, mentre i transalpini, considerando il contratto in essere del giocatore spagnolo, vorrebbe inserire almeno un diritto di riscatto, sui 15 milioni di euro, all’interno dell’operazione.