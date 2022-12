Odriozola resta in Spagna: addio al ritorno in Serie A

Alvaro Odriozola, terzino del Real Madrid con un passato anche alla Fiorentina, resterà ancora in Liga: addio all’Italia

Nelle scorse settimane si era parlato di un nuovo possibile trasferimento in Serie A, ma Odriozola lascerà il Real Madrid per una nuova avventura in Spagna.

Un’avventura in prestito alla Fiorentina ritornando così al Real Madrid senza giocare finora sotto la gestione di Carlo Ancelotti. Il terzino basco dei blancos è pronto a dire addio al club madrileno: in estate arriverà il suo addio visto che Ancelotti gli preferisce Carvajal e Lucas Vazquez.

Come svelato dal portale spagnolo “fichajes.net” l’Athletic Bilbao avrebbe individuato proprio in lui un profilo interessante per rafforzare la sua fascia destra acquistando l’ex terzino destro della Real Sociedad. Valverde avrebbe già dato il suo ok per portarlo a San Mames: sotto alla gestione dell’ex allenatore del Barcellona, il basco avrebbe così l’occasione di rimettersi in mostra dopo tanta panchina collezionata con il Real Madrid. Anche Juventus e Roma avevano chiesto informazioni ai blancos per provare l’assalto al terzino destro: in Italia ha vissuto un’esperienza in prestito alla Fiorentina senza riscatto al termine della stagione. Così Odriozola è tornato al Real senza un ruolo da protagonista: il suo addio è sempre più vicin.

Odriozola, futuro ancora in Liga: altre idee per Juventus e Roma

Juventus e Roma dovranno così pensare a nuovi innesti di qualità in vista della prossima stagione. Già a gennaio qualcosa potrebbe muoversi per rinforzare le corsie esterne dei due top club d’Italia. Una voglia di essere protagonista nuovamente con Odriozola che è sempre più vicino alla permanenza in Liga spagnola. La Fiorentina non l’ha riscattato dopo quei mesi in maglia viola. Ora il suo futuro è sempre più vicino all’Athletic.