Piano diabolico della Roma: così lo scippa alla Juventus

Il club giallorosso è tornato su un obiettivo già sondato nelle scorse settimane: ecco la mossa per beffare la Juve e Allegri

I grandi club, in attesa che il Mondiale in Qatar finisca, affilano le armi per darsi battaglia su quei profili ancora impegnati nella kermesse asiatica. Nella (quasi) impossibilità di intavolare trattative coi diretti interessati magari con un quarto di finale alle porte, ci si prepara alla giusta proposta da presentare appena se ne presenterà l’occasione.

José Mourinho, che già nelle ultime gare dei giallorossi aveva fatto sentire la sua voce in sede di mercato, si sta muovendo con circospezione ma al contempo con decisione per un giocatore che al Mondiale sta confermando tutto il suo valore. Già vecchio obiettivo della Juve, lo Special One starebbe approfittando dell’empasse societaria a Torino per affondare il colpo sull’attaccante. Il piano sarebbe stato calcolato nei minimi dettagli.

Mourinho ‘scippa’ Depay alla Juve

Nonostante alcune contraddittorie dichiarazioni ufficiali, Memphis Depay non rientra più nei piani del tecnico del Barcellona Xavi Hernandez. Il contratto in scadenza nel prossimo giugno non è oggetto di rinnovo. Sul calciatore oranje si erano già posati gli occhi, oltre che della Juve, anche di taluni club di Premier League. L’intenzione di tutti sarebbe però stata quella di accordarsi col calciatore per un approdo a parametro zero nella prossima estate, ma i giallorossi, riferisce Tuttosport, avrebbero anticipato sul tempo le rivali.

Giocando sulla volontà dell’ex Lione di cambiare aria da subito, la Roma avrebbe proposto all’entourage dell’attaccante un contratto della durata di sei mesi. Con successiva possibilità di estensione dello stesso per una durata che soddisfi le richieste dello stesso calciatore. Il prezzo è quello di saldo, considerando che il Barcellona non può tirare troppo la corda sul valore del cartellino per l’inevitabile avvicinarsi, giorno dopo giorno, della deadline che consentirebbe a Depay di liberarsi gratis. Mourinho sogna dunque il grande colpo che, se fosse messo a segno, frustrerebbe anche i programmi bianconeri per l’anno venturo.