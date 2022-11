Depay si libera subito: il suo destino è in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan di Pioli e la Roma di Mourinho sono sulle tracce di Memphis Depay, attaccante in uscita dal Barcellona di Xavi: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella serata di domani, sfiderà il Verona in occasione della 14esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri, reduci dalla vittoria pesante in casa contro l’Inter di Simone Inzaghi, vogliono continuare a guadagnare punti sulle competitor e, allo stesso tempo, tengono sempre alta l’attenzione sulle possibili occasioni in sede di calciomercato e una di queste potrebbe arrivare subito a gennaio dal Barcellona di Xavi: stiamo parlando di Memphis Depay, centravanti della squadra blaugrana. Il giocatore olandese, seguito anche in estate dalla Vecchia Signora, è un obiettivo anche di Milan e Roma. I rossoneri, che ieri hanno pareggiato in casa della Cremonese, stanno cercando nuove certezze in attacco per la seconda parte della stagione. Discorso molto simile per i giallorossi di Josè Mourinho. Il tecnico lusitano infatti non sta ottenendo molto da Abraham e Belotti e un giocatore dell’esperienza di Depay potrebbe fare davvero comodo alla squadra capitolina.

Calciomercato, Depay può liberarsi subito

Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, il Barcellona avrebbe deciso di lasciar andare, anche gratuitamente, Memphis Depay a gennaio. L’ex giocatore del Lione è in scadenza di contratto al termine della stagione, ma la partenza potrebbe essere anticipata di qualche mese. Il Milan di Pioli sembra pronto a sfidare la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di Josè Mourinho per ottenere il cartellino della stella del calcio olandese, ma attenzione anche a qualche club estero. Manchester United e Tottenham stanno seguendo con attenzione la situazione legata al futuro di Depay e sono ancora loro nella corsa al talento oranje, che però potrebbe davvero approdare in Serie A già a gennaio.