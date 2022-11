La Juve pesca in Portogallo: il gioiello arriva a giugno

La Juventus pianifica il futuro, con un nuovo colpo in canna: il ds Cherubini punta il talento per l’estate



La vittoria sull’Inter riporta ottimismo in casa Juventus, nonostante un ritardo importante sul Napoli, il quarto posto è a soli due punti. In attesa di scendere in campo per l’insidiosa sfida contro l’Hellas Verona, in casa bianconera è già tempo di pianificare il futuro.

Un futuro che dipenderà molto, per la squadra di Allegri (o di chi lo rimpiazzerà) grazie al calciomercato. Tra gennaio e soprattutto giugno sono diversi i nomi sul taccuino dei vertici della ‘Vecchia Signora’.

Juve, il post Cuadrado è già deciso

Uno su tutti, un nuovo terzino destro che possa rimpiazzare Cuadrado che, ricordiamo, resta in scadenza il 30 giugno 2023 con i bianconeri. E senza il colombiano, vi sarà spazio per un grande colpo, anche in prospettiva. Il nome che più solletica le fantasie di Cherubini è quello di Joao Mario, talento portoghese classe 2000 in forza al Porto. I ‘Dragoes’ lo hanno blindato, da poco, fino all’estate 2027. Cresciuto calcisticamente proprio nel Porto, Joao Mario ha collezionato 13 presenze tra campionato e coppe con 2 assist all’attivo in 750′.

La Juventus sembra intenzionata a provarci, a giugno, con le giuste condizioni. La bottega lusitana, si sa, è notoriamente cara e non sarà semplice. In ogni caso, Joao Mario piace tanto alla società di Andrea Agnelli che vede nel 22enne di Sao Joao da Madeira il perfetto profilo per le prossime annate.

Situazione dunque in divenire, Joao Mario rimane un’occasione ghiotta per la Juventus: bianconeri alla finestra.