Porte aperte per l’addio: parte il duello tra Milan e Mourinho

Duello aperto tra Roma e Milan per il centrocampista di Serie A che è in bilico tra rinnovo e addio

Il Torino sta vivendo un campionato altalenante, passando da vittorie importanti come quella contro il Milan, a sconfitte inaspettate come quella contro il Bologna dell’ultimo turno.

Juric sta valorizzando giocatori come Radonjic, Vlasic e Pellegri ma certamente sente il peso delle partenze di due leader come Belotti e Bremer, passati rispettivamente alla Roma e alla Juventus in estate. Tra i leader è rimasto, invece, Sasa Lukic che dopo i problemi comportamentali di inizio stagione, ha ripreso in mano le chiavi del centrocampo e ha collezionato 2 gol in campionato fino ad ora. Il centrocampista serbo è in bilico tra rinnovo e addio e ha attirato già da tempo l’attenzione di diversi club di Serie A, due in particolare.

Torino, lotta a due per Lukic: Milan contro Roma

Sasa Lukic è un perno del centrocampo granata ma non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza nel 2024. Il centrocampista serbo piace molto alla Roma che cerca un giocatore con quelle caratteristiche che possa fornire un’alternativa valida a José Mourinho in quel reparto. I giallorossi hanno già portato via Belotti da Torino e vorrebbero ripetersi anche questa volta ma devono fare i conti con il Milan che è intenzionato a intralciargli la strada.

Il Torino vuole a tutti i costi arrivare ad un accordo per il rinnovo ma, qualora capisse che la volontà del giocatore fosse diversa, non ostacolerebbe il suo addio. La cifra di partenza per la sua cessione è di 15 milioni di euro ma coni un rinnovo, il potere del Torino nei confronti del giocatore aumenterebbe e di conseguenza potrebbe aumentare anche la richiesta per Milan e Roma.