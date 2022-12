Scambio e cash, addio Dumfries: torna l’ex Serie A

L’Inter può dire addio all’Inter al termine dell’attuale stagione, via allo scambio: arriva la proposta dall’Inghilterra

Quattro settimane esatte ed il calciomercato invernale riaprirà ufficialmente i battenti. In casa Inter è tempo di valutare le prossime mosse, per cercare di raddrizzare una stagione che fino a questo momento non è stata all’altezza delle aspettative per la squadra di Simone Inzaghi.

Intanto il tecnico piacentino attende rinforzi: in tal senso, si lavora anche a quella che saranno i cambiamenti da mettere in atto per il prossimo anno. Ed il nome di Denzel Dumfries rimane in primissimo piano tra le probabili uscite dell’Inter. L’olandese ha grande mercato, piace a diverse grandi società e potrebbe fruttare una ghiotta plusvalenza per le casse nerazzurre. In particolar modo dalla Premier League potrebbe giungere un’offerta pronta a sbaragliare la concorrenza nella corsa al terzino che è sotto contratto con la ‘Beneamata’ fino al 30 giugno 2025 ed è arrivato poco più di un anno fa dal PSV per 14 milioni di euro. L’Inter per Dumfries chiederà non meno di 40 milioni: l’Arsenal, in tal senso, è pronta ad accontentare le richieste di Beppe Marotta.

Dumfries saluta, Marotta gongola: super offerta

I ‘Gunners’, il prossimo giugno, potrebbero mettere sul piatto una ricchissima offerta. Il cartellino di Takehiro Tomiyasu, ex centrale del Bologna valutato circa 25 milioni, più conguaglio cash di 40 milioni. Operazione da 65 milioni complessivi per i quali la dirigenza meneghina darebbe il via libera, lasciando partire il forte laterale olandese. L’arrivo del difensore centrale giapponese andrebbe a colmare la partenza, quasi certa, di de Vrij che si libererà a parametro zero il prossimo giugno.

Il rinnovo di Skriniar non è ancora arrivato, Acerbi non ha convinto appieno i nerazzurri mentre Bastoni continua a piacere ai grandi club inglese: l’inserimento di Tomiyasu, a due anni dal suo addio alla Serie A, potrebbe quindi risultare decisivo (oltre al ricco conguaglio cash) per lasciar partire Dumfries a fine stagione.