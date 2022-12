Colpo Mondiale: la Juve rischia la ‘beffa’ con il super scambio

In Inghilterra insistono: i bianconeri pensano di portarlo a Torino. C’è l’apertura del suo club alla cessione già nel prossimo calciomercato di gennaio

È finito ieri pomeriggio il Mondiale degli Stati Uniti. Più forte l’Olanda di van Gaal e uno scatenato Dumfries, due assist e il gol del definitivo 3-1, contro una Nazionale che era arrivata agli ottavi trascinata dal suo calciatore migliore, Christian Pulisic.

L’esterno/trequartista del Chelsea piace molto alla Juventus e al Milan, ma in Inghilterra insistono molto sui bianconeri considerati i costi dell’eventuale operazione. Il cartellino è valutato tra i 40 e i 50 milioni, mentre l’ingaggio tocca quota 9 milioni di euro netti a stagione. Il contratto coi ‘Blues’ scade nel 2024 e questo, oltre agli ottimi rapporti con la nuova proprietà come dimostra l’affare Zakaria, potrebbe consentire a Cherubini o chi per lui di strappare condizioni migliori. Il tutto, ovviamente, se Pulisic non dovesse lasciare prima Londra. E il rischio, in tal senso, è concreto. Sul classe ’98 della Pennsylvania, infatti, ci sono molti grandi club europei. Inglesi, come il Manchester United, ma anche tedeschi, vedi il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, Pulisic può finire al Bayern: scambio con l’ex Coman

Per Pulisic attenzione quindi all’asse Londra-Monaco di Baviera. Le due società potrebbero mettere in piedi uno scambio da 50-60 milioni con protagonista Pulisic e una vecchia conoscenza della Serie A e della Juve stessa, vale a dire il ventiseienne francese Kingsley Coman, quest’anno poche volte in campo a causa di seri problemi muscolari.