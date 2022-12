Contromossa pazzesca: Lukaku-Barella, colpo di scena

L’Inter potrebbe subire una contromossa da parte di una big riguardante il doppio fronte Romelu Lukaku e Nicolò Barella: scenario inaspettato

Si è conclusa nel peggiore dei modi l’avventura di Romelu Lukaku in Qatar. Tante le occasioni sprecate dal centravanti belga, durante l’ultimo match della fase a gironi giocato contro la Croazia. C’è anche la sua impronta sulla deludente eliminazione dal Mondiale dei ‘Diavoli Rossi’ e ciò, inevitabilmente, inciderà in maniera negativa sull’aspetto mentale dell’attaccante dell’Inter.

A maggior ragione considerando che Lukaku veniva da un periodo alquanto complicato. Nella prima parte di stagione è sceso in campo pochissime volte, a causa dei ripetuti problemi fisici che continuano a condizionarlo. Questa situazione spiacevole rende meno certa la permanenza del classe ’93 (ora in prestito secco) in quel di Milano. Il Chelsea proprietario del cartellino, dal canto suo, non vuole che Lukaku torni alla base e starebbe valutando una rilevante contromossa in vista della prossima estate.

Calciomercato Inter, Lukaku a titolo definitivo per Barella: la contromossa del Chelsea

Qui entrerebbe in gioco Nicolò Barella, uno dei punti fermi nello scacchiere di mister Simone Inzaghi. La mezz’ala – valutata intorno agli 80 milioni di euro – stuzzica la fantasia dei ‘Blues’, i quali (in cambio delle sue prestazioni) potrebbero garantire ai nerazzurri l’acquisto a titolo definitivo di Lukaku, in cambio delle prestazioni dell’ex Cagliari. I londinesi, infatti, sono a caccia di potenziali sostituti di Kante e Jorginho, entrambi in scadenza di contratto giugno 2023. Ma l’Inter, nel caso, non avrebbe alcun dubbio sul rispedire al mittente la proposta in questione.