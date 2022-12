Calcio in ansia per Pelé, il bollettino medico ufficiale

Tutto il mondo sportivo e del calcio è in apprensione per le condizioni mediche di Pelè, attualmente ricoverato a San Paolo

Al talento del calcio mondiale è stato riscontrato un tumore al colon nel settembre del 2021.

Come molti sanno da quel giorno il 10 brasiliano ha combattuto strenuamente, sottoponendosi a trattamenti chemioterapici e altre terapie. In settimana è stato nuovamente ricoverato all’ospedale Albert Einstein, dove è stato sottoposto a ulteriori controlli e check up.

Bollettino Pelé: condizioni stabili

L’ospedale Albert Einstein ha da poco rilasciato il bollettino medico riguardante le condizioni cliniche di Pelé, il quale tramite il proprio profilo Instagram ha voluto rassicurare tutti. Il bollettino: “Edson Arantes do Nascimento è stato ricoverato all’ospedale Israelita Albert Einstein il 29 novembre per una rivalutazione della terapia chemioterapica per il tumore del colon, scoperto nel settembre 2021. È ancora in cura e le sue condizioni di salute rimangono stabile. Ha anche avuto un buona risposta alla cura delle infezioni respiratorie, senza mostrare alcun peggioramento della condizione nelle ultime 24 ore”

Pelé ha tranquillizzato i suoi followers e il mondo intero con poche righe sul suo profilo: “Amici miei, voglio mantenere tutti calmi e positivi. Sono forte, ho tanta speranza e seguo il trattamento come di consueto. Ringrazio tutto lo staff medico e infermieristico per tutte le cure che ho ricevuto. Ho fede in Dio e ogni messaggio d’amore che ricevo da voi, da tutto il mondo, mi dà tanta energia. E guardare il Brasile ai Mondiali anche! Grazie mille di tutto“