Al Milan per il grande colpo: triangolo stellare con Leao

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe finire coinvolto in un intreccio pazzesco, che riguarderebbe anche il futuro dell’attaccante Rafael Leao

La pausa per il Mondiale in Qatar stimola riflessioni profonde sul fronte calciomercato. Le sorprese, in tal senso, sono sempre dietro l’angolo, perciò non bisogna mai abbassare la guardia. Ne è ben consapevole anche il Milan: i rossoneri, dal canto loro, devono fare i conti con la spinosa situazione riguardante il rinnovo di Rafael Leao, il cui contratto è in scadenza giugno 2024.

Numerosi i nodi da sciogliere per la firma, di conseguenza il prolungamento dell’accordo scritto appare tutt’altro che certo. E, ovviamente, resta in bilico pure la permanenza del portoghese, corteggiato da diversi top club europei. Nel caso in cui l’attaccante dovesse realmente partire (la valutazione è sui 90-100 milioni di euro), a quel punto il club di Via Aldo Rossi potrebbe divenire parte di un intreccio da urlo.

Calciomercato Milan, il City offre Grealish se parte Leao

Entriamo più nello specifico: il Manchester City vorrebbe acquistare il cartellino di Jude Bellingham, stellina di proprietà del Borussia Dortmund. E, stando a quanto riferisce ‘Footballinsider247.com’, i ‘Citizens’ starebbero valutando la cessione di Jack Grealish per finanziare il grande colpo a centrocampo. L’ala sinistra ha deluso le aspettative dal suo approdo e non è più centrale nel progetto. Ecco che, con l’eventuale addio di Leao, gli inglesi potrebbero offrire proprio al Milan l’ex Aston Villa, il cui prezzo si attesta intorno ai 60 milioni. È bene comunque sottolineare che l’intrigo in questione rientra nella categoria degli scenari improbabili, coi lombardi che restano fortemente concentrati sul rinnovo del classe ’99.