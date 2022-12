Juve al ‘colosso’ Amazon: super big in panchina

Sono momenti difficili per la Juventus dopo il caos avvenuto giorni fa con le dimissioni dell’intero consiglio amministrativo.

Sono giorni complicati quelli che sta vivendo la vecchia signora dopo le dimissioni dell’intero consiglio amministrativo. Questo grande momento di difficoltà potrebbe portare la Exor, holding finanziaria olandese che controlla la Juventus, a prendere una decisione importante per il futuro del club bianconero.

Sono molte, infatti, le voci che riguardano una possibile cessione del club torinese. Exor sembra stia valutando l’ipotesi di una cessione, ovviamente di fronte ad offerte importanti da circa un miliardo di euro. Per quanto riguarda possibili acquirenti, ci sono due colossi che sembrano interessati ad acquistare la squadra bianconera.

Apple e Amazon: due colossi per la Juventus

Apple e Amazon sembrano aver mostrato interesse per acquistare la Juventus in caso di cessione da parte di Exor. Stiamo parlando di due colossi che potrebbero portare la vecchia signora ad un livello importante, sopratutto per quanto riguarda il mercato. Con Amazon, ad esempio, la panchina bianconera potrebbe essere affidata a Jurgen Klopp, visto che la sua avventura ad Anfield sembra giunta ai titoli di coda. Il tecnico tedesco, potrebbe essere il primo regalo della nuova proprietà, ed andrebbe a sostituire il tecnico livornese che non è mai entrato nel cuore dei tifosi in questa seconda avventura juventina. Le prossime settimane saranno decisive, con i due colossi pronti ad affondare qualora Exor decida ufficialmente di lasciare la Juventus.