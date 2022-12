Calciomercato, Mendes impacchetta Ronaldo e chiude l’affare col Milan

Ore calde per il futuro del fuoriclasse portoghese che da poco ha risolto il contratto col Manchester United. Il suo procuratore tiene viva l’asse coi rossoneri

Dove va Cristiano Ronaldo? In Spagna, precisamente ‘Marca’ dà per vicinissimo il passaggio del portoghese ai sauditi dell’Al-Nassr. Curiosità: la squadra di Riad, dove il 18 gennaio si giocherà la Supercoppa italiana, è allenata dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia.

L’Al-Nassr ci ha già provato l’estate scorsa, ma allora CR7 voleva e credeva di poter approdare ancora in un’altra big d’Europa che partecipasse, a differenza del Manchester United, alla Champions League e così ha rifiutato. Ora, invece, per la fonte spagnola si sta convincendo a dire sì appurato che nessun top team dell’elite del Vecchio Continente è disposto a prenderlo, caricandosi oltre al suo ingaggio pure i suoi capricci che rischiano di rovinare gli equilibri di spogliatoio. Dove, finché fai la differenza, vieni ‘sopportato’ e idolatrato, al contrario rigettato come accaduto nella sua seconda e breve avventura ai ‘Red Devils’. I sauditi gli garantirebbero un contratto di due anni e mezzo da 200 milioni di euro netti a stagione, quindi complessivi 500 milioni di euro. Solo un pazzo rifiuterebbe… Sulla commissione di Mendes non ci sono cifre, almeno per ora, anche se possiamo immaginarle.

Il potente agente lusitano ha tentato e ritentato di piazzare il suo illustre assistito pure in Italia, alle tre big ancora in Champions Napoli, Inter e Milan, senza evidentemente riuscirci. Il filo diretto con tutte e tre, specie coi rossoneri – visto che è sempre in ballo l’intricata questione legata al rinnovo di Leao – resta comunque più che mai vivo tanto che potrebbe nascere una interessante operazione di calciomercato all’inizio della prossima estate.

Calciomercato Milan, cercasi esterno destro: Mendes può offrire Trincao

Sappiamo che ai rossoneri urge un rinforzo per la fascia destra, ecco allora che Mendes può proporre a Maldini e Massara il nome di Francisco Trincao, portoghese di Viana do Castelo che il Barcellona ha scaricato l’estate scorsa allo Sporting CP. Operazione da complessivi 10 milioni di euro con la formula del prestito più obbligo di riscatto in caso di non retrocessione. I blaugrana si sono però garantiti il 50% sulla futura rivendita e una opzione di riacquisto tra i 20 e i 25 milioni. Proprio per questi per così dire ‘dettagli, l’affare per il 22enne potrebbe però non essere affatto semplice, anche se con Mendes tutto è possibile…