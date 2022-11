TV PLAY |”100 milioni e addio Leao”: il piano B del Milan

In casa Milan tiene sempre banco il rinnovo di Rafael Leao: Paolo Maldini studia già un atterraggio d’emergenza

Il Mondiale ha solo fastidiosamente rinviato il problema. In casa Milan, tanto negli uffici di Via Aldo Rossi quanto sui campi di Milanello, domina sempre lo stesso discorso: il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2024, di Rafael Leao. A complicare le cose, oltre all’obbligatoria pausa per gli impegni del fuoriclasse portoghese, c’è anche la questione della pendenza del giocatore con lo Sporting CP.

L’ex Lille dovrebbe versare al club portoghese circa 9,5 milioni di euro: una multa che l’entourage dell’attaccante vorrebbe che in qualche modo fosse onorata dal Milan. O aumentando il già ricco ingaggio richiesto alla società rossonera, o pagando direttamente quanto dovuto ma sempre all’interno dell’accordo tra Leao e Paolo Maldini. Le ultime indiscrezioni parlano di un Milan intenzionato ad offrire circa 6 milioni netti annui, mentre la controparte si è spinta a chiederne 8 per 5 anni – ma col pagamento della sanzione ai portoghesi – oppure 10 senza considerare affatto l’ammenda. Difficile trovare un compromesso, soprattutto per la rigida posizione del Milan sul tema ingaggi.

Le proposte ‘indecenti’ e il Piano B di Maldini

A rendeer ancor più fosco il quadro, l’asfissiante pressing delle big di tutta Europa. Tra queste, è il Chelsea il club maggiormente interessato all’attacante lusitano. Praticamente quotidianamente si parla di offerte intorno ai 90-100 milioni pur di strappare Leao ai rossoneri. Nel dibatitto sull’opportunità di accontentare le esose richieste del ragazzo – tradendo un po’ i princìpi finanziari sempre difesi – e cedere alle ricche lusinghe inglesi, il giornalista Enrico Camelio, intervenuto al canale Twitch di TVPlay, ha fornito un’interssante chiave interpretativa.

“La questione Leao resta di non facile soluzione. So per certo che il Milan ha già pronti anche il piano B e il piano C. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, da almeno 90-100 milioni, il club lo venderà. E se Leao lascerà il Milan, arriverà sicuramente un sostituto all’altezza, ci sono già delle ottime idee in tal senso“.