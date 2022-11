Idea prestito, resta in Premier: Juve e Milan a bocca asciutta

Uno degli obiettivi di mercato di Juventus e Milan potrebbe restare in Premier League, accasandosi in prestito alla big

Da una parte, al netto della rivoluzione societaria ufficializzata da Andrea Agnelli nella tarda serata di lunedì, la necessità di puntellare la rosa per provare la rincorsa impossibile alla capolista Napoli. Dall’altra la voglia di regalare a Stefano Pioli quegli elementi in grado di far fronte al doppio, probante impegno campionato-Champions League che attende i rossoneri nelle prossime settimane. Insomma, Juve e Milan non staranno certo a guardare nella sessione invernale di mercato.

Già in lotta tra loro per il cartellino di Marco Asensio, in uscita dal Real Madrid anche se il Mondiale in Qatar potrebbe riservare delle sorprese in tal senso, le due big d’Italia si contendono anche un altro giocatore. Anch’egli protagonista in Qatar con delle prestazioni che non hanno fatto altro che confermare la felice intuizione di porlo come profilo utile alla rispettiva causa. Il contratto in scadenza nel 2024 non è ancora oggetto di rinnovo: l’occasione potebbe essere ghiotta.

Pulisic verso il prestito allo United: Juve e Milan al palo

Brillante con la maglia a stelle e strisce della sua Nazionale, già punto fermo del Chelsea per lo meno fino a quando il tecnico era Thomas Tuchel, Christian Pulisic può essere considerato a tutti gli effetti un big della Premier. La validità di questo assunto è dimostrata dal fatto che lo stesso club londinese aveva provatoad inserirlo nell’affare Leao col Milan: una trattativa non andata a buon fine perchè il club rossonero non voleva e non vuole privarsi del suo gioiello. Ma l’americano sarebbe (stato) più che gradito dalle parti di Milanello.

Ora che riapre il mercato, si schiudono nuovamente le porte di un possibile colpaccio per le due italiane. Peccato che contestualmente, complice anche l’addio di Cristiano Ronaldo, lo United debba comprare. Sebbene Pulisic non abbia affatto lo stesso ruolo, l’innesto di un giocatore di siffatta qualità potrebbe solo giovare alla causa dei Red Devils. L’idea, riferisce la stampa britannica, sarebbe quella di un prestito. Juve e Milan masticano amaro: la possibilità di restare in Premier stuzzica il giocatore, che non avrebbe problemi ad accettare la nuova destinazione.