Guardiola lo scarica, sfida tra Juve e Milan

Pep Guardiola ha di recente rinnovato il suo contratto con il Manchester City e prepara il futuro della squadra

Il tecnico dei Citizens è stato molto chiaro dopo il suo rinnovo e le richieste fatte alla dirigenza hanno un solo nome: Jude Bellingham.

L’allenatore spagnolo ha appena rinnovato fino al 2025 e tra i suoi obiettivi c’è quello di rifondare la rosa su giovani profili, infatti Bellingham ha solo 19 anni e, anche se valutato già 100 milioni di euro, sarà molto difficile per il Borussia Dortmund trattenerlo.

Guardiola scarica Gündogan, Juve e Milan alla finestra

Pep Guardiola è pronto a lasciare andare il capitano del City, Ilkay Gündogan, il quale ha il contratto in scadenza a giugno del 2023. Sembra proprio che tecnico e dirigenza non abbiano intenzione di rinnovare il contratto al calciatore tedesco ed ecco che si prefigura una buona occasione per Juventus e Milan. L’agente del calciatore avrebbe offerto Gündogan alla Juventus come prima opzione, ma anche il Milan sarebbe pronto a trattare per un eventuale ingaggio del centrocampista che si svincolerà a giugno. Come riportato da 90min Guardiola farà di tutto per l’arrivo di Jude Bellingham durante la prossima estate e i soldi di certo non saranno un problema per la dirigenza.