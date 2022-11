Ciclone Premier a gennaio: così l’Inter perde i titolarissimi

Due pedine molto importanti nello scacchiere di mister Simone Inzaghi potrebbero lasciare l’Inter a breve: assalti in vista già a gennaio

Le certezze all’Inter non mancano di certo. Quella a disposizione del tecnico Simone Inzaghi è, a detta di molti, la rosa più forte in Serie A, senza dubbio una delle migliori per quanto concerne il campionato italiano. I risultati, però, non sono stati all’altezza delle aspettative nel complesso e pesano particolarmente le cinque sconfitte negli scontri diretti.

Un cammino, dunque, abbastanza travagliato, motivo per cui gli elementi di spicco della squadra saranno chiamati a dare un contributo maggiore al gruppo in termini di prestazioni. Nel discorso in questione rientra Alessandro Bastoni, che si è reso protagonista in negativo di una prima parte di stagione non proprio entusiasmente. Non si placano, inoltre, le voci di calciomercato riguardanti il centrale ex Parma, particolarmente apprezzato dal Tottenham del suo ex allenatore Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Bastoni e Dumfries: assalti dalla Premier a gennaio

E non si tratta dell’unico profilo che smuove le acque in Inghilterra. Come sappiamo, infatti, Denzel Dumfries piace non poco a Chelsea e Manchester United, i quali potrebbero farsi sottio già a gennaio per cercare di assicurarsi le prestazioni dell’esterno olandese. Al pari degli ‘Spurs’ sul fronte Bastoni. La valutazione dell’azzurro si attesta sui 60 milioni di euro, mentre il prezzo dell’ex PSV Eindhoven è intorno ai 50. Uno scenario che, inevitabilmente, desta preoccupazione in Simone Inzaghi e tutto l’ambiente nerazzurro.