Alla Juve ‘grazie’ a McKennie: rilancio da 30 milioni e scambio

Weston McKennie potrebbe finire in un’operazione di scambio molto intrigante, che porterebbe alla Juventus un nuovo rinforzo niente male

Vietato sbagliare ancora da gennaio in avanti. La Juventus è chiamata a dare continuità ai sei successi consecutivi (senza subire gol) con cui ha chiuso la prima parte di stagione. Massimiliano Allegri e i suoi sembrano aver ritrovato equilibrio e compattezza, come dimostrano gli ultimi risultati ottenuti.

Va detto, però, che la rinascita della ‘Vecchia Signora’ dovrà necessariamente passare dal calciomercato. In tal senso, dalla Bundesliga potrebbe arrivare una proposta interessante. Entrando più nello specifico della questione, il Borussia Dortmund starebbe pensando di offrire al club di Exor le prestazioni dell’ex bianconero Emre Can più una parte cash per Weston McKennie. Il tecnico livornese, dal canto suo, riprenderebbe volentieri il centrocampista tedesco, che era stato ceduto per volere di Maurizio Sarri.

Calciomercato, il Dortmund offre Can per McKennie: la Juve rilancia con Moukoko

Ma la Juve ha altre idee per potenziare la propria mediana in futuro – Milinkovic-Savic e Frattesi in primis -, di conseguenza potrebbe rilanciare chiedendo ai gialloneri uno scambio con Moukoko. Quest’ultimo, accostato pure a Inter e Milan di recente, presenta una valutazione da circa 30 milioni (più o meno al pari di McKennie) e un contratto in scadenza giugno 2023. Uno scenario alquanto intrigante, che i club potrebbero decidere di approfondire più avanti. Anche se per Moukoko la concorrenza è folta.